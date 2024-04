SÃO FÉLIX DO XINGU: Indiciado por lesão corporal, dano ao patrimônio e ameaça é preso

Na segunda-feira 1º de abril, uma equipe da Policia Civil de São Félix do Xingu, no sul do Pará, prendeu preventivamente um homem pelos crimes de lesão corporal, dano ao patrimônio e ameaça. Segundo informações, ele havia cometido o crime contra sua própria companheira.

No dia 18 de março deste ano, após uma discussão entre o casal, o suspeito agrediu a vítima e ateou fogo em suas roupas. Assim que a Polícia foi notificada, iniciou as investigações acerca do caso.

Diante da comprovação do fato, os agentes prenderam o investigado preventivamente e o encaminharam até a unidade policial. Atualmente, ele se encontra preso à disposição da Justiça. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)