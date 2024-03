A Policia Civil da cidade de São Félix do Xingu, no sul do Pará, fez a recaptura de um foragido da justiça, nesta quarta-feira (20).

O foragido foi recapturado após ter sido identificado, quando tentava emitir um documento no posto de identificação do município.

O mandado em aberto foi expedido pela Comarca de Colinas do Tocantins e cumprido pela Policia Civil de São Félix do Xingu. O homem encontra-se à disposição da Justiça. (A Notificação Portal/Blog do Luiz Pereira)