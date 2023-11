SÃO FÉLIX DO XINGU: Homem é preso por tentar matar mulher com golpes de foice

Um indivíduo de aproximadamente 35 anos foi detido na Vila Primavera, localidade situada no município de São Félix do Xingu, no sul do Pará, sob suspeita de tentativa de feminicídio. A ação, que resultou na prisão do acusado, ocorreu após uma investigação conduzida pela Polícia Civil, que apurou que o homem teria atacado sua própria companheira utilizando uma foice para desferir os golpes fatais.

As circunstâncias que levaram ao ato violento ainda não foram completamente esclarecidas. A prisão, realizada em operação conjunta entre equipes da Polícia Civil e Militar, foi oficialmente divulgada nesta segunda-feira (13).

A investigação teve início com a operação “Sangue Derramado”, coordenada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de São Félix do Xingu. Durante a operação, foi cumprido um mandado de prisão contra o suspeito, que não ofereceu resistência e foi submetido aos procedimentos protocolares padrão.

O detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu para as formalidades legais e, posteriormente, transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A vítima, por sua vez, encontra-se em segurança e recebeu atendimento especializado em escuta psicossocial. (A Notícia Portal com informações de Dol Carajás)