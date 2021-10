São Félix do Xingu celebra ordem de serviço para a construção da ponte sobre o rio Fresco durante cavalgada ruralista que marcou a abertura da XIV EXPOXINGU

Cavalgada ruralista abriu a XIV EXPOXINGU na manhã de ontem, sábado (16); o evento reuniu milhares de pessoas. A concentração ocorreu na avenida principal por onde passou o desfile das comitivas que representaram fazendas da região, onde amazonas e cavaleiros fizeram a apresentação do agronegócio. A grande cavalgada contou com a presença do prefeito, João Cleber, do presidente do Sindicato Rural de São Félix do Xingu, Francisco Torres, do governador do estado do Pará, Helder Barbalho, do deputado federal, José Priante, do empresário Luíz Pires do grupo Umuarama e outras autoridades.

Após a realização da cavalgada as autoridades se concentraram em um espaço onde o governador assinou o convênio para a aquisição de combustível para recuperação de estradas rurais do município. Ainda na ocasião o governador entregou títulos de terras de propriedades rurais para produtores da região e assinou a ordem de serviço para a construção da ponte sobre o rio Fresco, que terá 460 metros. A exposição ainda promete muitas emoções com shows nacionais como o do badalado João Gomes.

(Da Redação)