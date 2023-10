Santana do Araguaia: Raio mata duas crianças e deixa outras duas feridas

Um raio caiu nesta terça-feira (10), em Santana do Araguaia, no sul do Pará. A descarga atingiu quatro crianças que brincavam em um campinho de futebol na companhia de outras crianças.

De acordo com informações, um grupo de crianças brincavam de bola no campo do Dedê, quando começou a chover e cair raios, e se abrigaram debaixo de um pé de azeitona, quando foram atingidos pela descarga.

Duas morreram na hora e outras duas foram levadas as presas para o Hospital de Redenção em estado grave.

O caso mexeu emocionalmente com os moradores de Santana do Araguaia, que postaram nas redes sociais, mensagem de apoio as famílias das crianças. (A Notícia Portal/Luiz Pereira e Diego Camilo)