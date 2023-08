Santana do Araguaia: Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas.

A ação policial ocorreu durante patrulhamento ostensivo e preventivo da Polícia Militar, pelas ruas do Bairro Seringal, na cidade de Santana do Araguaia, no sul do Pará. A prisão aconteceu na noite da última segunda-feira (08).

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição militar realizava o trabalho de patrulhamento pelo bairro, quando visualizou um elemento pilotando uma motocicleta com os faróis apagados. A ação suspeita, despertou a atenção da guarnição militar que resolveu fazer a abordagem do veículo e revista pessoal no condutor da motocicleta.

Ao ser feita a revista no suspeito que foi identificado pelas iniciais D.S. Silva, os policiais encontraram no blusão do suspeito estava usando, um recipiente plástico contendo cerca de 80 petecas do produto entorpecente conhecido por crack. A droga estava pronta para ser comercializada pelo traficante. Diante do farto material que comprovava que homem tinha envolvimento com o mundo do tráfico de drogas, os policiais conduziram o homem para a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, onde o mesmo foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e onde se encontra a disposição da Justiça. (A Notícia Portal / Dinho Santos)