SANTANA DO ARAGUAIA: PM prende homem acusado de tráfico de droga

Na tarde desta quarta-feira (10), uma guarnição da Polícia Militar prendeu um homem acusado de tráfico de drogas em Santana do Araguaia, no sul do Pará. Uma pessoa que foi flagrada com uma porção de maconha e alegou ter comprado a droga do acusado também foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição fazia ronda na cidade, quando, por volta de 16h, avistou um homem em atitude suspeita. Ao fazer a abordagem, foi encontrada com ele certa quantia de maconha.

Ao ser questionado sobre o entorpecente, ele alegou ser usuário e que tinha comprado droga de outro homem. Os policiais então seguiram até o local onde ele teria comprado a maconha e abordaram o acusado.

Com ele foram encontrados R$ 675,00, divididos em notas variadas, e cartões bancários. O suspeito venderia droga até em cartão de crédito. Os dois foram conduzidos e apresentados na delegacia, para os procedimentos cabíveis. (por Por Tina DeBord, do Blog do Zé Dudu)