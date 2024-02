Santana do Araguaia: Homem é preso com arma de fogo após agredir ex-companheira

Um homem de prenome Murilo, foi preso pela Polícia Militar, acusado de violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo, na cidade de Santana do Araguaia, no sul do Pará.

Uma guarnição da Policia Militar foi acionada sobre o caso de uma mulher de nome Sandra, que havia dado entrada no Hospital Municipal depois de sofrer espancamento por parte do ex-companheiro, por não aceitar o fim do relacionamento.

Os agentes foram até a Unidade de Saúde, onde encontrou a vítima, que confirmou as agressões sofridas por parte do ex-companheiro. Ela também disse aos policiais, que o homem estava armado com uma arma de fogo.

Com base nessas informações, a PM iniciou as buscas pelo suspeito. Segundo os militares, no momento da abordagem, foi encontrado com ele um revólver calibre 38 municiado.

O acusado junto com a arma e as munições foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, para as medidas legais. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)