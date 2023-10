SANTANA DO ARAGUAIA: Dupla é presa momentos após roubar mulher

Nesta quinta-feira (19), uma dupla se deu mal após roubar uma bolsa de uma mulher, em Santana do Araguaia, no sul do Pará. Os suspeitos acabaram presos em flagrante, com drogas e vários outros objetos, inclusive, duas motos.

Conforme a Polícia Militar, uma mulher que transitava de bicicleta no bairro Carajás relatou aos agentes que foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta, que se aproximaram dela e tomaram a bolsa, com o aparelho celular, documentos, dinheiro e vários outros objetos.

De posse de informações sobre as características físicas dos suspeitos e da descrição da moto, os policiais realizaram diligências pela cidade, culminando com a captura da dupla.

Segundo informações policiais, um jovem em atitude suspeita e com as características semelhantes às relatadas pela vítima foi avistado pela guarnição sentado numa moto numa calçada. O rapaz foi abordado, juntamente com o outro suspeito. Em posse da dupla os policiais apreenderam 70 papelotes de substância análoga a maconha, quatro celulares, duas bolsas, duas motocicletas, de procedência incerta, além de uma quantidade em dinheiro.

Conforme os policiais, eles são suspeitos de vários furtos e roubos em Santana do Araguaia. Um terceiro indivíduo delatado pela dupla também foi preso, suspeito de recepção. Conforme os procedimentos legais, os três foram apresentados na Delegacia de Polícia de Santana do Araguaia, juntamente com os itens apreendidos. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)