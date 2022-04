Santana do Araguaia: Câmeras flagram dupla roubando loja

Ação da Polícia Militar da cidade de Santana do Araguaia, prendeu uma mulher na companhia de um homem, acusada de furtar mercadorias de uma loja de confecções. A mulher identificada como Jackline é uma velha conhecida da Polícia Militar e Civil de Santana do Araguaia, devido a prática contumaz de furto.

A acusada foi identificada por meio de imagens do circuito de vigilância de câmeras, que registrou o momento em que Jackline, juntamente com o comparsa identificado como Kadimar, furtavam os produtos da loja.

Após a identificação dos suspeitos, a Guarnição do Grupo Tático Operacional – GTO, saiu a procurar pelo casal de ladrões. Após varias incursões pela cidade de Santana do Araguaia, os policiais militares, conseguiram localizar as roupas furtadas pela dupla e a mulher Jackline, que no memento da prisão, estava vestida com a mesma roupa que usava no momento em surrupiava os objetos da loja na companhia de Kadima.

O comparsa de Jackline consegui fugir do local pulando alguns muros. Já a mulher não teve a mesma sorte e foi presa e conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, para mais um registro policial na extensa ficha que ela possuía.

Os objetos recuperados foram entregues para o proprietário da loja. Kadimar continua sendo procurado pela polícia.

Fonte: DOL Carajás