Santa Maria das Barreiras: PM apreende carga de drogas avaliada em R$ 280 mil

Suspeitos foram flagrados com 2kg de drogas, no município de Santa Maria das Barreiras, sudeste do Pará. As informações são desta segunda-feira (22). A droga está avaliada em R$ 280 mil.

Um caminhão foi abordado no posto de fiscalização localizado na rodovia PA-235 com PA-237, quando, durante a revista, foram encontradas 2 porções de substância semelhante à cocaína com alto teor de pureza, pesando cerca de 2,72kg, avaliado em R$ 280 mil. Além de 5 comprimidos de arrebite, mais um frasco da mesma substância em pó.

Segundo a polícia, o condutor do veículo afirmou não saber da procedência ilícita dos itens que seriam entregues, com destino ao distrito de Casa de Tábua.

Em uma ação contínua, os agentes se locomoveram até o ponto indicado para a entrega dos entorpecentes. No local, foram identificados, em uma motocicleta, os suspeitos que receberiam o material entorpecente.

Todos os suspeitos, juntamente com as apreensões, foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil em Casa de Tábua, distrito de Santa Maria das Barreiras, para serem realizados os procedimentos cabíveis. (A Notícia Portal/ G1 Pará)