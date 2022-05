Foi encontrado por populares, neste domingo (15), o corpo de um homem boiando no rio Araguaia, em Santa Maria das Barreiras, no sul do Pará.

Segundo informações, o homem estava em uma motocicleta, passou direto pela proteção e caiu no Rio Araguaia.

Ainda segundo informações o acidente teria ocorrido na última sexta-feira (13).

Fonte: Fato Regional