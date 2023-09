RIO MARIA: PESQUISA MOSTRA QUE POUCOS VEREADORES SERIAM REELEITOS NAS ELEIÇÕES DE 2024.

Uma pesquisa realizada na cidade de Rio Maria, no sul do Pará revela um anseio popular de renovar quase por completo os representantes do legislativo. Atualmente, o município possui 11 cadeiras na câmara municipal e na lista dos nomes mais citados pela opinião pública para ocupar o cargo de vereador, aparecem apenas 4 nomes que já possui cargo eletivo.

No topo da lista, estão dois nomes que atualmente não são vereadores. Os números mostram que a maioria da população de Rio Maria desaprova a atuação da Câmara Municipal.

A pesquisa realizada foi da categoria ‘espontânea’, que é quando não é dado aos entrevistados alternativas. Apenas são colhidas e catalogadas as respostas da seguinte pergunta: “SOBRE AS ELEIÇÕES DO PRÓXIMO ANO, EM QUEM VOCÊ VOTARIA PARA VEREADOR DE RIO MARIA SE A VOTAÇÃO FOSSE HOJE?”

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Desttaq Gestão e Comércio na primeira quinzena de agosto. Foram feitas 400 entrevistas, tendo uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos do resultado alcançado.

VEJA A LISTA COMPLETA COM TODOS OS NOMES CITADOS NA PESQUISA.



(A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)