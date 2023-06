RIO MARIA: Homem é assassinado na zona rural

De acordo com a Policia Civil de Rio Maria, na manhã desta terça-feira, (13), uma equipe da DEPOL foi acionada pelo proprietário da Fazenda “Da Matta”, localizada há cerca de 55 km do centro urbano da cidade, que relatou que um funcionário de sua fazenda, Robson Ferreira da Cunha, havia sido alvejado por disparos de arma de fogo.

O dono da terra, afirmou a PC que a vítima teria saído da sede da fazenda em direção à um operador de máquinas e quando retornou encontrou dois homens escondidos atrás de um morro. Ainda segundo o proprietário da fazenda, o funcionário teria sofrido o primeiro disparo, quando tentou correr, mas foi alcançado pelos assassinos, que efetuaram outros disparos em sua direção.

De acordo com a testemunha, Robson Ferreira não resistiu aos graves ferimentos e evoluiu a óbito no local. Já os suspeitos fugiram pela mata em rumo ignorado. A DEPOL de Rio Maria está em busca dos autores do crime. (A Notícia Portal / Blog do José Augusto)