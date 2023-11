RIO MARIA: GUERRA ENTRE AS FACÇÕES CV E PCC DEIXA DUAS MORTES E TRÊS BALEADOS

Na noite deste domingo (5), um ataque a tiros chocou a cidade de Rio Maria, localizada no sul do Pará. Cinco pessoas saíram feridas do estabelecimento conhecido como “Boca Louca”, situado no setor Parque da Liberdade, às margens da rodovia BR-155.

Nossa redação apurou que o fato foi supostamente ocasionado por uma briga por território entre facções. Os ataques seriam da Primeiro Comando Capital (PCC) contra membros do Comando Vermelho (CV).

Segundo testemunhas, por volta das 18h15, uma dupla a bordo de uma moto Titan preta, usando bonés e máscaras, chegou ao local e começou a disparar indiscriminadamente. Infelizmente, duas das vítimas não resistiram aos ferimentos e faleceram, sendo identificadas como Vandiele Barbosa (jovem de idade ainda não confirmada) e Valderley Souza, homem de 38 anos.

A Polícia Civil já iniciou as investigações do ataque, enquanto a Polícia Militar intensificou a segurança na região e está empenhada em localizar os suspeitos. Até o momento, não há informações sobre um possível alvo específico dos criminosos, que ainda não foram identificados.

Os outros três feridos, duas mulheres e um homem, foram socorridos e levados para o Hospital Municipal de Rio Maria. A comunidade local está abalada com o ocorrido, enquanto as autoridades continuam trabalhando para esclarecer o caso e levar os responsáveis à justiça. (A Notícia Portal, redação)