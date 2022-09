RIO MARIA: Durante discussão, pai mata filho a facadas na zona rural

O crime aconteceu no final da tarde deste domingo (18/9) no Distrito de Placas. O acusado fugiu e está sendo procurado pela polícia

Rio Maria/PA – Durante uma discussão, José Reis Cantuário Soares matou a facadas o próprio filho, identificado como Joel da Cruz. O crime aconteceu por volta de 17h30min deste domingo (18/9) no Distrito de Placas, na zona rural do município de Rio Maria, no sul do Pará.

Segundo as primeiras informações, que já estão sendo apuradas pela equipe da Delegacia de Polícia Civil Rio Maria, José Reis teria tido um desentendimento com o filho, por motivo ainda desconhecido e, durante a discussão, ele acabou desferindo facadas no rapaz. Joel da Cruz ainda foi socorrido por populares e levado para o Hospital Municipal da cidade de Floresta do Araguaia, também no sul do estado, que fica mais próxima da localidade que a cidade de Rio Maria.

Ele, no entanto, veio a óbito quando recebia atendimento médico. José Reis fugiu após o crime. Assim que foi acionada, a equipe plantonista da DPC de Rio Maria iniciou diligências para tentar localizar o acusado. (A Notícia Portal / com informações de Native News).