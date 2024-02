RIO MARIA: CÂMARA MUNICIPAL DENUNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO NEGLIGÊNCIA E INOPERÂNCIA DA EQUATORIAL ENERGIA

A Câmara Municipal de Rio Maria, representada pelo vereador Osvaldo José Matos, dirigiu-se ao Ministério Público para denunciar a situação crítica de negligência e inoperância da concessionária de energia elétrica Equatorial Energia no município. A denúncia aponta para uma série de problemas enfrentados pelos moradores, especialmente nos bairros Vila Verde I, II e III, que sofrem com quedas frequentes no fornecimento de energia. Estas interrupções têm gerado uma cascata de prejuízos, incluindo danos a eletrodomésticos, perdas de alimentos perecíveis e até mesmo a paralisação de serviços públicos essenciais.

A comunidade de Rio Maria tem sido deixada à mercê da falta de resposta da Equatorial Energia às reclamações constantes sobre a qualidade do serviço prestado. Além disso, a ausência de um escritório local da empresa na cidade agrava ainda mais a situação, já que os residentes são obrigados a se deslocar até Xinguara para buscar atendimento presencial, gerando custos adicionais e dificuldades de acesso aos serviços.

O presidente da Câmara destaca que a responsabilidade da concessionária vai além de simplesmente fornecer energia elétrica. A Equatorial Energia é legalmente obrigada a garantir um serviço de qualidade, sem interrupções frequentes, e a indenizar os consumidores pelos danos decorrentes das falhas no fornecimento de energia. Diante desse cenário, a Câmara Municipal solicita ao Ministério Público que tome medidas legais para assegurar que a Equatorial Energia cumpra suas obrigações, incluindo a reabertura de um escritório local em Rio Maria para facilitar o acesso da população aos serviços e ao atendimento necessário. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)