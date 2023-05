REDENÇÃO VAI REALIZAR CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A campanha “Faça Bonito”, realizada há 23 anos no mês de maio, traz notoriedade à luta contra o abuso e exploração sexual na infância e adolescência.

Para a realização de mais um evento, a Prefeitura Municipal de Redenção, por meio da Secretaria de Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, vai mobilizar a rede de proteção para um extenso calendário de atividades durante o mês.

As atividades iniciaram com uma reunião na quarta-feira e quinta-feira (03 e 04/05), na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CREAS), com a participação de parceiros que estarão empenhados na Campanha Nacional Contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, órgãos ligados à proteção das crianças e adolescentes, que contou com a presença de representantes da DEACA, SEMEC, TJPA, CRAS, ILPI, Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, Bolsa Família, SCFV, Secretaria de Saúde, OAB Jovens Advogados, Polícia Militar, APAE e Projeto Construindo o Futuro.

Segundo o painel da programação que acontece no dia 18/5 vindouro, a abertura do evento inicia com palestra da psicóloga Tane Kelly com o tema: “Erotização e adultização Infantil: infância roubada” e “Preparo dos docentes para a educação sexual e emocional nas escolas”. No dia 19/5, a mesma palestrante ministra o tema: “Subsídios para o atendimento e fluxo de encaminhamentos de crianças e adolescentes em situação de violência sexual”.

Para o dia 24/5, as entidades envolvidas nessa grande campanha de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes, estarão realizando uma grande mobilização com panfletagem e distribuição de camisetas alusivas à campanha nos postos de gasolina e nas duas feiras livres.

A programação continua durante todo o mês de maio com palestras e rodas de conversas nas escolas das redes municipal, estadual e privadas, sempre abordando temas de forma lúdica e adequada. (A Notícia Portal com informações de Ascom/Secretaria de Assistência Social)