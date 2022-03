Redenção vai ganhar creche com capacidade para 250 crianças

Nesta terça-feira (08), Dia Internacional da Mulher, o governador do Pará, Helder Barbalho, assinou 31 ordens de serviço para a construção imediata de creches, pelo programa “Creches por todo o Pará”. O município de Redenção, no sul do Pará, está entre as cidades beneficiadas.

O Prefeito Marcelo Borges e o secretário de educação Vanderli Moreira, acompanhados pelo Deputado Estadual Gustavo Sefer, participaram do evento do governo do Estado. A assinatura para a construção de uma creche com capacidade para acolher 250 crianças, em Redenção, aconteceu na ocasião. O valor aproximado da obra é de R$ 3.170.000,00.

Atualmente o município de Redenção conta com 12 creches – 7 em período integral com 939 alunos e 5 em período regular com 2036 alunos – totalizando 2975 crianças atendidas.

(Com informações: Agência Pará)