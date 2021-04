REDENÇÃO: TRAGÉDIA E VIOLÊNCIA – JOVEM COMETE SUICÍDIO E PAI ATIRA NO PRÓPRIO FILHO

Houve discussão, luta corporal e o pai, atirou no próprio filho.

A polícia ainda apura se foi tentativa de homicídio ou se o pai atirou para se defender do filho. O fato ocorreu no setor Aripuanã em Redenção, durante uma reunião, que envolvia bebida alcoólica.

Não se sabe ao certo quantas pessoas haviam no local. Uma equipe da força tática GTO foi acionada, mas não conseguiu localizar o atirador, apenas a arma usada no crime.

SUICIDIO: No sábado (3) , uma jovem cometeu suicídio. Na delegacia de polícia civil, foi registrado que Amanda Martins Araújo estava na sua residência na companhia de sua filha de três anos de 8dade. Seus familiares tentavam falar com. Amanda mas ela não respondia ligações e mensagens, então dois familiares foram até a casa, pularam o muro e se depararam com a cena da mulher suspensa com a corda amarrada ao pescoço, indicando suicídio. A polícia investiga o caso.

Veja mais informações no vídeo.

Vídeo aqui. Nosso canal no Youtube, se inscreva, curti e compartilha!