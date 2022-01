Redenção: Surto de covid e gripe paralisam o atendimento presencial na agência do banco Itaú

Desde a quarta-feira (12) o atendimento presencial na agência bancária do Itaú, em Redenção, sul do Pará, está suspenso. O motivo é um surto de gripe e covid-19 entre os funcionários. Os caixas eletrônicos continuam funcionando normalmente, além disso está a disposição dos usuários um funcionário para auxiliar nas diversas operações eletrônicas.

O Itaú conta com um moderno sistema de internet banking o que facilita as trasanções bancárias mesmo com a agência fechada temporariamente. A previsão é que o atendimento retorne na segunda (24), caso o estado de saúde dos trabalhadores esteja dentro da normalidade.

(Da redação – An10 notícias)