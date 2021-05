REDENÇÃO: SECRETÁRIO DE SAÚDE JUSTIFICA FALTA DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL E INDICA NOVA LICITAÇÃO

Depois do super pacote de compras de medicamentos sem eficácia científica comprovada para tratar a Covid-19, no valor estimado em R$ 10,207 milhões (vide licitação), o município de Redenção está a postos para realizar, no próximo dia 31, outra grandiosa licitação de medicamentos, insumos e materiais descartáveis. Valor desta vez? R$ 15.009.950,43.

Conforme indica o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado (vide licitação).São 643 itens nesse, que tem, também, de novo medicamentos sem eficácia científica comprovada contra Covid-19, como azitromicina (antibiótico) e ivermectina (vermífugo). Eles são, ainda, contraindicados dentro de alas do próprio Ministério da Saúde (veja aqui). Acredita-se, no entanto, que a compra de agora não seja para tratar covid. A cloroquina e hidroxicloroquina não estão no pacote de licitação.

Da Redação.