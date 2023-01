Redenção: Secretário de Educação reúne com Sintepp para discutir reajuste salarial dos servidores da educação

O secretário municipal de Educação, Cultura e Lazer de Redenção, professor Vanderly Moreira, se reuniu na manhã desta terça-feira (24), com os dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (SINTEPP). O encontro que aconteceu nas dependências da SEMEC, teve como principal pauta, o reajuste salarial dos servidores da educação municipal.

A reunião acontece uma semana antes do retorno dos professores a sala de aula que deve acontecer na próxima segunda-feira (30).

Das várias propostas apresentadas pelo sindicato, consta a do reajuste de 15% para os profissionais do magistério, diminuição no número de licença prêmio e outras propostas.

Depois de ouvir atentamente as propostas e argumentação dos sindicalistas, o secretário Vanderly Moreira, disse que a gestão do prefeito Marcelo Borges, sempre manteve um diálogo aberto com o sindicato, sempre esteve atento as propostas e atendeu dentro das condições orçamentarias da Semec.

Vanderly Moreira, disse ainda que a gestão municipal está pronta a discutir e negociar a proposta de aumento para os professores, mas que primeiramente é necessário sentar com a equipe técnica e financeira e discutir a viabilidade de um aumento que não venha causar um impacto na folha salarial.

‘’ A gestão do prefeito Marcelo Borges, sempre tem sentado e discutido com o sindicato e neste momento não será diferente, vamos analisar a proposta e ver o que pode ser concedido de aumento, dentro das nossas possibilidades, para que possamos continuar honrando os nossos compromissos e pagando em dia os nossos servidores’’, destacou Vanderly Moreira.

A proposta será apresentada prefeito Marcelo Borges e a equipe técnica contábil da Semec, que ficou de apresentar uma contraproposta na reunião marcada para acontecer na próxima terça-feira (31). O secretário lembrou que os diretores, vice-diretores e outras categorias, também devem estar incluídos na proposta de reajuste salarial para que possa ser compensada as perdas salariais do ano passado.

O sindicato ficou de apresentar uma proposta de reajuste aos diretores, vice-diretores e demais categorias.

O coordenador Marcelo Flávio, destacou a importância de a gestão municipal sentar para ouvir as propostas da categoria e garantir que o salário do mês de fevereiro será pago com o reajuste e retroativo ao mês de janeiro. ‘’Hoje, foi o primeiro passo , acreditamos que o prefeito Marcelo Borges, apresentar uma contra proposta que beneficie a classe educadora, uma coisa ficou acertada, os salários dos servidores da Educação, do mês de fevereiro será pago com aumento e retroativo a janeiro’’, disse o coordenador.

Fonte: Dinho Santos