Redenção: Secretaria de Educação forma turmas da educação infantil

A Prefeitura de Redenção, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (SEMEC), realizou a formatura de aproximadamente 600 alunos da Educação Infantil, que estudam na Rede Municipal de Ensino.

As solenidades, que aconteceram no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus (SETA) e na Paróquia Nossa Senhora das Graças, contaram com a presença de autoridades, familiares e a equipe da Semec. As crianças apresentaram músicas e danças, e todas receberam certificado e lembrancinhas.

Educação Infantil

A Rede Municipal de Ensino de Redenção atende cerca de 15 mil alunos, dos quais 4 mil estão matriculados na Educação Infantil. São 11 creches e 28 unidades de Ensino Fundamental.

Fonte: Ascom/Secretaria de Educação/Prefeitura de Redenção