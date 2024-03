Redenção receberá Campus do Instituto Federal

O governo federal anunciou nesta terça-feira (12) a criação de 100 novos campi de institutos federais (IFs) de educação, ciência e tecnologia. O anúncio ocorreu no Palácio do Planalto, em cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Veja os números abaixo:

• Norte: 12 campi

• Nordeste: 38 campi

• Centro-Oeste: 10 campi

• Sudeste: 27 campi

• Sul: 13 campi

Segundo o Ministério da Educação (MEC), entre os estados da região norte, o Pará será o que receberá mais unidades. Dos 12 campi previstos, cinco serão construídos nas cidades de Barcarena, Redenção, Tailândia, Viseu e Alenquer.

O ministro da Educação, Camilo Santana, informou que a expansão das unidades criará 140 mil novas vagas para alunos no país, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio.

O aumento do número de campi e de matrículas nos institutos federais é defendido por Lula desde o começo do terceiro mandato. O investimento nas novas unidades faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

As instituições de educação profissional e tecnológica (EPT) oferecem cursos gratuitos de qualificação profissional, técnicos e de graduação e pós-graduação.

(Portal A Notícia – Renê Valente)