Redenção realiza 1º concurso de dança neste sábado (9)

Sete municípios da região do sul Pará, confirmaram presença no festival organizado pela Prefeitura de Redenção, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (SEMEC), que será realizado na quadra de esportes da Escola Municipal Rui Barbosa, no setor Bela Vista.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Cultura e Lazer de Redenção, professor Vanderly Moreira, o festival tem como objetivo promover o intercâmbio de companhias e grupos de danças da região do sul do Pará. “Este ano, atendendo a um pedido do prefeito Marcelo Borges, estamos tornando o festival uma realidade, um evento que ao mesmo tempo vai proporcionar momentos de entretenimento e revelar o potencial artístico e cultural de nossa região”, disse Vanderly Moreira.

O 1º Dança Redenção contará com apresentações dos grupos CIA de Dança Ourilândia, do município de Ourilândia do Norte, Companhia de Danças Revelação Jovem, do município de Floresta do Araguaia, CIA de Danças Aquarela, do município de Rio Maria, Companhia de Danças Água Azul, do município de Água Azul do Norte, Companhia de Dança Império Cultural, do município de Santana do Araguaia, CIA Treme Terra, do município de Tucumã e CIA de Dança Amazon, do município de Canaã dos Carajás. A apresentação das delegações acontece na noite do próximo sábado 09, a partir das 19 hs as finais na tarde do domingo (10), a partir das 16 h na quadra da Escola Rui Barbosa, no Setor Bela Vista. A população de Redenção está convidada a participar do evento cultural gratuito.

