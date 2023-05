REDENÇÃO: Proprietária da “Casa da Morangão” é presa. O local é conhecido pela exploração sexual de menores.

Uma mulher, apontada pela Polícia Civil (PC) como proprietária da ‘Casa da Morangão’, em Redenção, no sul do Pará, foi presa em flagrante no local, durante uma operação coordenada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), na quinta-feira (25).

De acordo com a Polícia Civil (PC), o estabelecimento é conhecido pela exploração sexual de menores de idade e pelo tráfico de drogas. A corporação informou que dentro da casa foram encontrados entorpecentes e embalagens utilizadas para a venda destas sustâncias ilícitas.

Segundo a PC, as drogas localizadas foram: uma grama de maconha, 1,6g de substância semelhante à ecstasy, conhecida como “bala” e 10g de cocaína.

Além disso, foram apreendidos um caderno de anotações, uma balança de precisão, aproximadamente R$ 212 em notas fracionadas.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão também foram encontrados elementos relevante à investigação sobre a exploração sexual de menores no local.

A proprietária do prostíbulo foi encaminhada a Deaca de Redenção para realização dos procedimentos cabíveis e está à disposição da Justiça, como pontuou a PC. (A Notícia Portal/ G1 Pará)