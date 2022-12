REDENÇÃO: Polícia prende suspeitos de tentativa de homicídio

A Polícia Civil prendeu duas pessoas envolvidas na tentativa de homicídio qualificado contra uma pessoa que mora em Redenção, no sul do Pará. O mandado de prisão foi cumprido na última sexta-feira (9).

A polícia recebeu informações que os dois suspeitos do homicídio estavam em rota de fuga para o estado do Piauí

Em posse das informações, equipes da Polícia Civil interceptaram um ônibus no terminal rodoviário de Redenção, onde os suspeitos estavam. Uma mulher e um adolescente foram presos preventivamente.

Segundo a Polícia, ambos foram encaminhados aos órgãos competentes para as medidas necessárias.

A tentativa de homicídio:

O caso ocorreu no último mês de outubro, no cruzamento da avenida JK, com a rua Rio Dourado, Setor Capuava, em Redenção. As investigações apontaram que a mulher e o adolescente tentaram matar a tiros uma pessoa da cidade. A vítima sobreviveu.

Fonte: G1 Pará