REDENÇÃO: Polícia detém motoqueiro com drogas e dinheiro em abordagem na Avenida Araguaia

Em Redenção, nesta quarta-feira (14), um homem foi detido pela polícia após ser flagrado em alta velocidade enquanto dirigia uma moto na avenida Araguaia, por volta das 14h15. Durante uma abordagem, os policiais encontraram com o suspeito entorpecentes e uma quantia em dinheiro.

Segundo o boletim policial, uma equipe policial realizava rondas ostensivas na região quando foi ultrapassada pelo indivíduo em alta velocidade, o que chamou a atenção dos agentes para uma possível infração de trânsito. Diante disso, foi iniciado um breve acompanhamento até que o motoqueiro foi abordado e identificado como Raony da Silva Dias.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com Raony 6 papelotes contendo uma substância branca, aparentemente cocaína, com peso total de 4,7 gramas, além de 4 papelotes contendo uma substância verde, aparentemente maconha, pesando 6,4 gramas. Além das drogas, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 654 também foi encontrada com o suspeito.

Após consulta, verificou-se que a moto utilizada por Raony, uma Bros estava regular, sem alterações. Diante dos fatos, Raony foi conduzido à delegacia de polícia civil para os procedimentos cabíveis, onde será investigado por tráfico de drogas e outras possíveis infrações. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)