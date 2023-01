Redenção: Polícia descobre possível ponto de venda de drogas.

Durante um trabalho de patrulhamento feito por polícias que integram uma equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas-ROCAM, polícia descobre possível ponto de venda de drogas.

O fato ocorreu na noite do primeiro dia do ano de 2023, depois que os policiais militares perceberam uma grande movimentação em frente a uma residência. Após a suspeita, a equipe policial resolveu fazer a abordagem e revista pessoal nas pessoas e entraram na residência. No local foi encontrada uma grande quantidade de produtos entorpecentes e objetos de origem duvidosa.

Na residência foi encontrado um simulacro de arma de fogo, cadernos com anotações referente a valores e nomes de possíveis clientes da boca de fumo, embalagem de papel alumínio, balança de precisão, porções da droga conhecida como maconha, um aparelho celular, dinheiro fracionado somando o valor de R$ 570, 00 renda da venda do produto entorpecente, três botijões de gás, computadores e vários outros objetos que a polícia acredita que foram usadas por usuário como moeda de troca pela droga.

Na ação policial, sete pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil de Redenção, onde foram interrogadas, ficando a disposição da justiça.

Fonte: Blog do Dinho Santos