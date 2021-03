Redenção vive momentos difíceis devido ao Covid-19

A cidade de Redenção se encontra atualmente em seu pior momento desde o inicio da pandemia, são 1010 casos de sintomáticos em tratamento e 40 sem sintomas em monitoramento, segundo o ultimo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde.

Aliado ao alto numero de casos confirmados, existe também a superlotação dos leitos hospitalares, o que agrava ainda mais a situação no município, visto que o numero de óbitos já supera a casa das centenas com 102 registrados.

Há ainda na cidade dois recentes casos confirmados de Covid-19 nas ultimas 24 horas que acenderam o alarme do município para a situação atual, o Secretário da Saúde João Lúcio (49) e o Secretário da Educação Vanderly Moreira (45) confirmaram para o publico suas condições de positivos para o coronavírus.

Acerca do estado de saúde dos secretários, João Lúcio aparenta estar bem e está em isolamento em sua residência. No entanto, Vanderly Moreira se encontra internado no hospital com comprometimento parcial do pulmão. (da redação)