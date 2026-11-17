O município de Redenção esteve representado em Belém, nos dias 11 e 12 de novembro, durante um treinamento de atualização dos protocolos de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), promovido pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) e pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA).

A participação ocorreu por meio do coordenador da Base Descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), o enfermeiro emergencista Marcos Vinícios.

A capacitação proporcionou atualização profissional, reciclagem e aperfeiçoamento das práticas e procedimentos adotados pelas equipes de urgência e emergência.

A iniciativa busca fortalecer os serviços prestados pelo SAMU 192 e contribuir para um atendimento cada vez mais preparado, seguro e eficiente à população de Redenção.

A Notícia Portal | Emily Dulcio | Com informações da Prefeitura de Redenção