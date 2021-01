REDENÇÃO: Pais de alunos de colégio particular criam abaixo-assinado pedindo autorização de aulas presenciais

Pais de alunos de um colégio privado, no município de Redenção – Pa, criaram um abaixo-assinado para que seja autorizado o início de aulas presenciais de reforço. O documento dirige-se ao Comitê de Crise da Prefeitura e ao Ministério Público de Redenção. Os organizadores da petição ainda estão colhendo assinaturas.

O apelo é que os estudantes possam ao menos três vezes por semana, e em formato de rodízio se necessário, comparecer presencialmente ao colégio. O intuito é reforçar o aprendizado de quem está tendo dificuldades com o sistema online. Há pais que afirmam que as crianças e adolescentes não se adaptaram ao ensino não presencial e alguns têm crise de ansiedade neste contexto.

Na hipótese de concessão da autorização, os professores e alunos respeitarão as medidas de prevenção do covid-19, tais como usar álcool gel, sentar distanciados e não compartilhar materiais. Além disso, a presença não será obrigatória, mantendo-se a opção de somente aulas online para quem desejar.

Não há perspectiva de que as aulas voltem à normalidade antes da vacinação, o que pode significar que isso ocorra apenas no final do ano de 2021, já que os profissionais da educação estão previstos na fase quatro do plano de vacinação. Atualmente, há a permissão da gestão municipal de aulas presenciais apenas para cursinhos preparatórios. (Karyne Cruz, da Redação)

Para ter acesso ao abaixo-assinado clique aqui.