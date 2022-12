REDENÇÃO: Julgamento do Caso Missionária é adiado para os dias 11 e 12 de maio de 2023

O juiz auxiliar Keller Vieira Lino Junior, da comarca de Redenção, juntou ao processo decisão adiando a realização do júri popular que estava marcado para acontecer nesta quinta e sexta-feira, dias 1 e 2 próximos, quando seriam julgados quatro dos cinco acusados de participar da morte da cabeleireira e religiosa Francisca Vaz e Joanice Oliveira – fato ocorrido no dia 9 de novembro de 2017.

Sentariam no banco dos réus: os casais Aline Vaz e Jean Altamiro (Filha e genro da evangélica) e Weslei Silva e Euzilene Alves (amigos). A data do júri foi remarcada para os dias 11 e 12 de maio de 2023. O adiamento foi em decorrência de um pedido feito por um advogado de defesa, justificado por um atestado de médico.

Nossa reportagem apurou que outra razão para a não realização do júri na data marcada, é porque o juiz que iria presidir a sessão, chegou a Redenção na última segunda-feira (28) e não teve tempo hábil para se inteirar sobre o processo.

De acordo com informações levantadas pela nossa reportagem, mesmo sendo publicado o adiamento do júri, as testemunhas e jurados convocados deverão comparecer ao fórum para se certificarem da decisão e da nova data.

Os que não se fizerem presentes pagarão multas. Essa é a segunda vez que o julgamento deste caso é adiado. No último dia 9 de novembro completaram cinco anos que o crime aconteceu.

De um lado familiares das mulheres mortas clamam por justiça e de outro, familiares dos dois acusados também pedem justiça e afirmam que eles são inocentes.

O réu confesso, Ricardo Pereira Lima da Silva, que disse que, matou após ser tomado por uma possessão espiritual, não será julgado junto com os demais acusados.

Confira mais conteúdos sobre o caso acessando nossas páginas e portal. Veja a matéria com a versão dos acusados: https://bit.ly/3AZXRNf (A Notícia Portal, da Redação)