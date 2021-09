REDENÇÃO: Jovem de 23 anos comete suicídio

Pablo Ghabriel (23), morador de Redenção cometeu suicídio. Amigos relataram que ele vinha apresentando sintomas de depressão em detrimento do fim de uma relação conjugal.

Pablo ainda chegou a enviar uma mensagem via WhatsApp, à sua mãe e irmã que estavam em Redenção, ele escreveu que: amava muito a mãe e irmã e que estava com medo de não dar conta. Foi inevitável, uma ocorrência cumprida pela Polícia Militar e Civil, por volta de meio dia de sexta feira (17) se deparou com o corpo de Pablo dependurado.

O fato aconteceu em uma fazenda no município de Cumaru do Norte, onde Pablo estava trabalhando de vaqueiro. Ele usou uma corda de laço e se enforcou. O jovem era filho de uma cantora Gospel, moradora em Redenção. (Portal An10 Notícias)