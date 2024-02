REDENÇÃO: Homem É Preso Em Flagrante Pela Polícia Militar Por Furto Em Farmácia

Na madrugada de hoje (14), um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar por furtar uma farmácia em Redenção, sul do Pará.

Por volta das 02h20min, uma equipe policial composta pelo 3º Sargento Murilo, Cabo Damaceno e Soldado Eliezer, foi acionada através do NIOP para atender a ocorrência de um furto qualificado na Farmácia Artesanal, localizada na Avenida Brasil, no centro da cidade.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Luiz Lira de Sousa do lado de fora da farmácia, portando produtos furtados da loja, e prontamente efetuaram sua prisão. As evidências indicavam que a porta da farmácia havia sido arrombada e Luiz apresentava um corte no braço, o interior do estabelecimento exibia marcas de sangue, sugerindo que o arrombamento da porta tenha ocasionado ferimentos no indivíduo.

Diante da situação, a guarnição acionou o SAMU para prestar socorro ao indivíduo ferido e posteriormente contatou os proprietários do estabelecimento, conduzindo Luiz à delegacia para as medidas legais necessárias. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)