REDENÇÃO: Governador Helder Barbalho faz entrega de mamógrafo

O equipamento foi solicitado pelo Deputado Estadual Gustavo Sefer, e foi inaugurado neste sábado dia 04/06. O mamógrafo é de última geração e vai ajudar na precisão de diagnóstico de câncer de mama.

O pedido do equipamento foi feito através de uma reunião na casa do Governador do Estado Helder Barbalho, solicitada pelo Prefeito Marcelo Borges e intermediada pelo Deputado Gustavo Sefer, há cerca de 60 dias.

O mamógrafo ajudará a identificar com antecedência casos suspeitos de câncer de mama e foi instalado no hospital municipal Iraci.

De acordo com dados do Painel da Oncologia, do Departamento de Informática do SUS (DataSUS), em 2020, o Pará registrou 596 casos de câncer de mama. (A Notícia Portal – da Redação)