REDENÇÃO: Filho de pastor morre em acidente na avenida Thompson Filho

Ocorreu um acidente com vítima fatal na manhã desta terça-feira (01/11), em Redenção, sul do Pará.

O acidente aconteceu na Av. Thompson Filho. A vítima fatal foi identificada como Samuel. Samuel é filho do pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério da Madureira, Pastor José Gregório Bento e Senhora Rita.

Vídeos de câmeras de monitoramento, mostram que aquaplanagem, pode ter sido a causa principal do carro ter perdido o controle e batido em uma árvore.

O corpo será velado na sede da Madureira, na rua 21 de abril, praça Betel no setor alto Paraná. (A Notícia Portal com informações Karlos Wonnei)