Redenção: Estudante de Direito é assassinado na porta de Faculdade 

Ainda é um mistério para a polícia o assassinato do jovem Luís Felipe, estudante de Direito de uma Faculdade Privada, do município de Redenção/Pará. A sociedade Redencense está em alerta com este crime que choca a população por se tratar de um jovem rapaz.

O crime aconteceu nesta quarta-feira (11) por volta das 22h30min, em frente a faculdade que o mesmo estudava. Segundo relatos de testemunhas, logo após a saída da aula, dois indivíduos em uma moto se aproximaram do jovem rapaz e o garupa da motocicleta efetuou os disparos de arma de fogo que levaram a vítima a óbito.

Nossa reportagem está acompanhando o fato e a qualquer momento mais detalhes serão noticiados. (Redação – A Notícia Portal)