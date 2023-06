REDENÇÃO: DELEGAÇÕES CHEGAM PARA A DISPUTA DOS 2⁰ JOGOS ESCOLARES CÍVICO-MILITARES

Os atletas e comissão técnica da Escola Municipal Cívico-Militar Nagib Buzarre, do município de Codó-MA; Escola Municipal Cívico-Militar José D’Ávila Pinto, de São Francisco-MG; Escola Municipal Cívico-Militar Diomedes de Araújo Valadares, Riachinho-MG; e Escola Municipal Cívico-Militar Ana Amélia Macedo Monte Alto, Urucuia-MG foram recebidos pelo secretário de Educação, Cultura e Lazer, Prof. Vanderly Moreira na tarde de domingo (25), após desembarcarem em Redenção para participarem dos 2⁰ Jogos Escolares Cívico-Militares (JECIM), que terão início nesta segunda-feira, 26 e seguem até o dia 30 de junho.

No desembarque, as delegações sentiram um pouco do clima da competição, com uma recepção calorosa por parte dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (SEMEC) e de comandantes da Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar (ABEMIL).

A cerimônia de abertura do JECIM será às 19h na Arena Serrinha. A partida de abertura será entre a anfitriã Redenção e Urucuia.

27 (TERÇA-FEIRA) DE JUNHO DE 2023

Horário Modalidade

08h00 Society Grupo RED x URU ESTADIO SERRINHA

08h30

09h00 Society Grupo SFC x COD ESTADIO SERRINHA

09h30

10h00 Voleibol Grupo RED x COD QUADRA RUI BARBOSA

10h30

11h00 Voleibol Grupo SFC x URU QUADRA RUI BARBOSA

15h30 Voleibol Grupo SFC x COD QUADRA RUI BARBOSA

16h00

16h30 Voleibol Grupo RED x URU QUADRA RUI BARBOSA

17h00

17h30 Cabo de Guerra Grupo RED x URU AV. BRASIL (QUADRA AREIA)

18h00 Cabo de Guerra Grupo SFC x COD AV. BRASIL (QUADRA AREIA)

18h30 Peteca Grupo RED x URU AV. BRASIL (QUADRA AREIA)

19h00 Peteca Grupo SFC x COD AV. BRASIL (QUADRA AREIA)

19h30

20h00 Society Grupo SFC x URU ESTADIO SERRINHA

20h30

21h00 Society Grupo RED x COD ESTADIO SERRINHA

28 (QUARTA-FEIRA) DE JUNHO DE 2023

Horário Modalidade

08h00 Xadrez – durante o dia todo Fase Única SEMEC

08h30 Peteca Grupo RED x SFC AV. BRASIL (QUADRA AREIA)

09h00 Peteca Grupo URU x COD AV. BRASIL (QUADRA AREIA)

09h30

10h00 Orientação 3º Colocado PARQUE AMBIENTAL

10h30

11h00 Orientação Final PARQUE AMBIENTAL

11h30

14h00 Voleibol Grupo COD x URU QUADRA RUI BARBOSA

14h30

15h00 Futsal RIA X RED Mirim A confirmar

15h30

16h00 Cabo de Guerra Grupo RED x SFC AV. BRASIL (QUADRA AREIA)

16h30 Cabo de Guerra Grupo URU x COD AV. BRASIL (QUADRA AREIA)

17h00 Cabo de Guerra Grupo RED x COD AV. BRASIL (QUADRA AREIA)

17h30 Cabo de Guerra Grupo URU x SFC AV. BRASIL (QUADRA AREIA)

18h00 Peteca Grupo RED x COD AV. BRASIL (QUADRA AREIA)

19h00 Peteca Grupo URU x SFC AV. BRASIL (QUADRA AREIA)

20h00 Society Grupo URU x COD ESTADIO SERRINHA

29 (QUINTA-FEIRA) DE JUNHO DE 2023

Horário Modalidade

08h00 Xadrez – durante o dia todo Fase Única SEMEC

08h30 Atletismo – 400m masculino Fase Única AV. SANTA TEREZA

09h00 Atletismo – 400m feminino Fase Única AV. SANTA TEREZA

09h00 Atletismo – 400m – 4 x 100 – misto ** RIA X RED Mirim AV. SANTA TEREZA

10h00 Atletismo – 400m – 4 x 100 – misto Fase Única AV. SANTA TEREZA

10h00 Atletismo – 100m – infantil ** RIA X RED Mirim AV. SANTA TEREZA

10h30 Atletismo – 100m – feminino Fase Única AV. SANTA TEREZA

11h00 Atletismo – 100m – masculino Fase Única AV. SANTA TEREZA

11h30

14h30 Voleibol 3º colocado QUADRA RUI BARBOSA

15h00

15h30 Voleibol FINAL QUADRA RUI BARBOSA

16h00

16h30 Cabo de Guerra 3º colocado AV. BRASIL (QUADRA AREIA)

17h00 Cabo de Guerra RIA x RED Mirim AV. BRASIL (QUADRA AREIA)

18h00 Cabo de Guerra FINAL AV. BRASIL (QUADRA AREIA)

18h30 Peteca 3º colocado AV. BRASIL (QUADRA AREIA)

19h00 Peteca FINAL AV. BRASIL (QUADRA AREIA)

19h30

20h00 Society 3º colocado ESTADIO SERRINHA

20h30

21h00 Society FINAL ESTADIO SERRINHA

(SEXTA-FEIRA) 30 DE JUNHO DE 2023

Horário Modalidade Fase Local

09h00 Ordem Unida URU QUADRA RUI BARBOSA

09h30 Ordem Unida SFC QUADRA RUI BARBOSA

10h00 Ordem Unida RED QUADRA RUI BARBOSA

10h30 Ordem Unida COD QUADRA RUI BARBOSA

11h00 Ordem Unida RIA QUADRA RUI BARBOSA

11h30

14h00 Treinamento da Formatura de Encerramento ESTADIO SERRINHA

14h30

15h00 Recolhimento das Delegações

15h30

16h00

16h30

17h00 Concentração das delegações

17h30

18h00 Cerimônia de Encerramento ESTADIO SERRINHA

18h30 e entrega de Troféus ESTADIO SERRINHA

19h00

(A Notícia Portal / Ascom Redenção)