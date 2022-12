REDENÇÃO: Bombeiros resgatam vaca que caiu em fossa

Uma vaca leiteira que caiu em um fossa inacabada e estava se afogando foi salva por uma equipe do 10º Grupamento do Corpo de Bombeiro Militares em Redenção, sul do Pará. O incidente ocorreu nesta segunda-feira (26), no Loteamento Jardim Tropical 2.

Para o resgate, os bombeiros encheram a cava com água até o animal flutuar e alcançar o nível do solo, realizando o salvamento do bovino com segurança.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal foi salvo sem fraturas aparentes e solto na área. O proprietário do imóvel foi orientado a tapar ou isolar a fossa, de aproximadamente três metros de profundidade, a fim de evitar outros acidentes. Já o responsável pelo bovino não foi identificado.

Conforme populares, é comum a presença de bovinos e equinos no loteamento, atraídos pela extensa vegetação no local, que fica na periferia de Redenção e é cercada de propriedades rurais.

A ação dos bombeiros foi muito elogiada nas redes sociais. “Seja pessoas ou animais os anjos da guarda sempre prontos a salvar”, comentou uma internauta.

Conforme os bombeiros, nesta época do ano é frequente o resgate de animais, principalmente domésticos, em fossas inacabadas em loteamentos em Redenção, o que gera um alerta para que elas sejam isoladas. (Delmiro Silva)

Fonte: Correio Carajás