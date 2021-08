Redenção: Bandidos trocam tiro com a polícia e morrem

Na madrugada dessa terça feira (03) a polícia recebeu uma denúncia que uma motocicleta havia sido roubada , ao fazer uma busca nas redondezas se depararam com um indivíduo empurrando uma moto , segundo a PM o comparsa do bandido foi identificado e fugiu da guarnição sentido setor marechal Rondon , o assaltante abandonou o veículo e entrou em uma residência.

Em seguida os militares avançaram para o interior da casa e deram voz de prisão ao assaltante, quando foram recebidos com disparos de arma de fogo, a polícia revidou e ao final do tiroteio os bandidos acabaram levando a pior.

Identificados como sendo João Paulo Almeida Silva , Alex Batista Ribeiro e uma mulher ainda não identificada , eles estavam com três armas de fogo , uma espingarda calibre 12 , uma pistola e um revólver calibre 38 , no local haviam no mínimo 5 motocicletas inteiras e várias carcaças, um dos bandidos, segundo a polícia, usava uma tornozeleira eletrônica.