Projeto Lions 2.0 na Academia Physical Gym – Transformação em 60 Dias

A segunda edição do Projeto Lions, sediada na renomada academia Physical Gym, promete uma revolução no estilo de vida em uma jornada de 60 dias ininterruptos, apoiada pelos três pilares da evolução: novos ambientes, novas pessoas e novas experiências.

Com o respaldo de profissionais altamente capacitados em saúde e bem-estar, o Lions Experience oferece acompanhamento personalizado, incluindo cardiologistas, nutricionistas, psicólogos, exames clínicos e professores que monitorarão a evolução de cada participante.

Os 49 participantes serão divididos em dois grupos distintos: Mentoria e Premium. No Lions Mentoria, o participante desfrutará de um acompanhamento individual com cardiologistas, exames laboratoriais, nutricionistas, análise profunda da condição física, acompanhamento psicológico, 21 dias de orientação com Walter Neto e um personal trainer dedicado ao acompanhamento integral durante os 60 dias.

Por sua vez, o Lions Premium também proporcionará um cuidado abrangente, incluindo cardiologistas, exames laboratoriais, nutricionistas, mentoria, análise profunda da capacidade física, acompanhamento psicológico e orientação de treinamento em grupos de até 5 pessoas. Esta abordagem coletiva visa fortalecer a experiência, promovendo uma jornada de evolução física e mental em conjunto. (Pedro Henrique Gomes)