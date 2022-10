Prisão de Roberto Jefferson é mantida após audiência de custódia

Uma audiência de custódia nesta segunda-feira (24) manteve a prisão em flagrante do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ). O procedimento foi conduzido pelo desembargador Airton Vieira, juiz auxiliar do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A manutenção da prisão foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Até a última atualização do texto, o STF ainda não tinha divulgado a decisão.

Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), Jefferson foi detido após atacar com fuzil e granadas agentes da Polícia Federal que tentavam cumprir um mandado de prisão em regime fechado expedido por Moraes – e motivado pelo descumprimento das regras estabelecidas para a prisão domiciliar.

Na chegada dos agentes da PF, por volta das 11h, Jefferson jogou duas granadas e deu tiros de fuzil. Foram oito horas desrespeitando a ordem do STF até a rendição, às 19h. Dois dos quatro agentes da PF que estavam no local foram feridos por estilhaços. (G1)