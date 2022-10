PRF detém homem transportando mais de R$ 2,5 milhões de origem incerta

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem que transportava R$ 2,5 milhões em dinheiro a bordo de um carro de passeio. Segundo a assessoria do órgão responsável pelo patrulhamento ostensivo nas rodovias federais, o condutor, cujo nome não foi divulgado, não soube informar a origem da quantia e foi detido por suspeita de lavagem de dinheiro.

Os policiais rodoviários abordaram o veículo, um Toyota/Corolla com placa do Distrito Federal, próximo à Ulianópolis (PA), durante uma ação de fiscalização de rotina na BR-010, também conhecida como Rodovia Belém-Brasília. Embora a ocorrência tenha sido registrada ontem (11), os detalhes foram divulgados ontem (12).

Ainda de acordo com a PRF, todo o dinheiro apreendido estava guardado em quatro caixas de papelão, no interior do veículo. Questionado sobre a origem do dinheiro, o motorista chegou a responder que ele seria proveniente do aluguéis de carros. Apesar disso, os agentes afirmam que o homem não conseguiu esclarecer com o que trabalha e o motivo de viajar com tanto dinheiro em espécie.

“As primeiras medidas de polícia judiciária foram adotadas no tratamento inicial da ocorrência, com vistas ao esclarecimento da hipótese criminal, tais como oitiva [coleta de depoimento], apreensão de aparelhos telefônicos e apreensão de aproximadamente R$ 2.508.500,00”, informou a PRF a jornalistas.

Fonte: Agência Brasil