PRF apreende 22 m³ de madeira na BR-155, em Redenção; carga tinha espécie ameaçada de extinção

Em Redenção, no sul do Pará, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 22 m³ de madeira sendo transportados de forma ilegal. O flagrante ocorreu no quilômetro 20 da BR-155, na tarde desta quinta-feira (21). A carga era composta de várias espécies vegetais, entre elas Castanheira, que está em risco de extinção.

A madeira estava no compartimento de carga de um caminhão. Não foram apresentados documentos para esse tipo de produto. E como havia uma espécie ameaçada e com extração e corte proibidos, todos os 22 m³ foram apreendidos. O material foi entregue à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Redenção.

O motorista do caminhão assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeu a comparecer em juízo quando solicitado, em tese, por crime ambiental. Ele foi liberado em seguido.

(A Notícia Portal/Fato Regional)