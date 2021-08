Preso hacker que invadiu celulares de governadores

Crimes virtuais, geralmente, deixam vestígios que permitem a polícia chegar aos criminosos, conhecidos como hackers. Nos últimos anos, o mundo político também foi alvo de vários ataques digitais, com diversas finalidades. Mas, a Justiça está de olho.

Um hacker, suspeito de invadir e clonar o celular do atual governador do Ceará, Camilo Santana (PT-CE), no último dia 4 de agosto, foi preso em uma ação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) em uma cidade do Maranhão.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, logo após a prisão, que o homem cometeu invasões contra um ministro e também contra outras autoridades do país. O aparelho celular utilizado no crime foi apreendido.

Outras informações serão divulgadas em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (9).

GOLPE FINANCEIRO

“Informo que tive meu celular invadido por hackers, que roubaram dados da agenda de contatos e passaram a enviar mensagens em meu nome tentando aplicar golpe financeiro”, informou Camilo na última quarta-feira. O gestor antecipou que o grupo criminoso poderia ter atuação interestadual.

O governador do Pará, Helder Barbalho, também sofreu uma tentativa de invasão no último mês que inclusive foi publicado no Twitter.

Além de Helder e Camilo, o governador do Paraná e o ex-vice-governador do Ceará, Domingos Filho, tiveram o telefone clonado ou hackeado, num período de 15 dias.(DOL)