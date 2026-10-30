PRÊMIO WINNERS INICIA PESQUISA ONLINE E TERÁ MAIS DUAS ETAPAS DE AVALIAÇÃO ATÉ A DEFINIÇÃO DOS DESTAQUES

O Prêmio Winners deu início, nesta quinta-feira (29), às pesquisas para identificar os profissionais, empresas, marcas e personalidades que se destacam e conquistam o reconhecimento da população.

O processo será dividido em três etapas. A primeira começou na quinta-feira (29) e segue até terça-feira (3), com a realização de pesquisas virtuais (online), permitindo que a população participe e indique seus favoritos.

Na segunda etapa, a equipe realizará pesquisas presenciais nas ruas, ouvindo diretamente a população e ampliando a participação popular na escolha dos destaques.

Já a terceira fase será a pesquisa técnica, conduzida com a participação de instituições e entidades representativas, entre elas o SEBRAE Redenção, o Instituto Frequência – Pesquisa e Inteligência de Dados (Belém-PA) e universitários da UEPA – Polo Redenção.

A etapa técnica também contará com a participação de representantes de entidades do comércio, como a Associação Comercial e Industrial de Redenção (ACIR), o Sindicato do Comércio Patronal (SINDCOMERCIO), o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio (SINTRACONRRE) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

A iniciativa busca reunir diferentes formas de avaliação, valorizando a participação popular e a análise técnica para reconhecer aqueles que fazem a diferença em seus segmentos.(A Notícia Portal | Emily Dulcio)