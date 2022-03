Prefeitura de Redenção reinaugura escola Tarley Andrade

A Prefeitura de Redenção, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (Semec) reinaugurou, no último sábado (26), a Escola Municipal Tarley Andrade. A solenidade contou com a presença do deputado federal Joaquim Passarinho, do prefeito Marcelo Borges, do secretário de Educação, Cultura e Lazer, Prof. Vanderly Moreira e outras autoridades.

Com recursos oriundos do governo federal, no valor de R$ 450.000,00 a comunidade do setor Casas Populares terá uma escola com instalações modernas e seguras, oferecendo melhores condições de trabalho para os servidores, mais conforto para os 450 alunos matriculados na unidade de ensino e, consequentemente, melhores condições de aprendizagem. As obras incluem a reforma e ampliação de todo prédio, além de ambientes climatizados.

“Estamos aqui fazendo não a inauguração de uma reforma, mas uma reconstrução mostrando o dinamismo e o carinho do nosso secretário Vanderly Moreira e do nosso prefeito Marcelo Borges, que estão antenados com a melhoria da qualidade da educação”, disse o deputado Joaquim Passarinho.

O prefeito Marcelo Borges destacou que, com a inauguração das obras de reforma e ampliação da escola Tarley Andrade, a sua gestão cumpriu mais uma promessa de campanha. “Hoje se concretiza mais um compromisso com a população do setor Casas Populares. Estamos aqui reinaugurando essa linda escola, frisou.

“Estamos muito felizes por entregarmos mais uma escola recuperada e reestruturada. Quero agradecer ao prefeito Marcelo Borges que não mede esforços para fazer uma educação de qualidade”, destacou o secretário Prof. Vanderly Moreira.

HOMENAGENS

Durante o evento, foram homenageados a professora Celene Batista (in memoriam), que por muitos anos trabalhou na escola Tarley Andrade, a aluna mais antiga da unidade de ensino, dona Maria, os ex-diretores, professores aposentados e equipe do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Escolar, embalados pela Companhia Cacer.

Fonte: Ascom – Secretaria de Educação