PREFEITURA DE REDENÇÃO REALIZOU A CAPACITAÇÃO “CUIDANDO DA SAÚDE MENTAL”

Buscando fortalecer o trabalho realizado pelas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s) no município de Redenção (PA) foi realizada a capacitação “Cuidando da Saúde Mental”. Participaram da capacitação todos que trabalham na instituição Antônio Henrique do Amaral com o tema: “Cuidando da Saúde Mental”.

Uma equipe saudável torna-se mais produtiva e, consequentemente, melhora a qualidade de vida, melhorando o ambiente de trabalho. Fatores com os quais a gestão entende a importância de pensar na saúde mental dos colaboradores, promovendo a reflexão e a renovação de ações e pensamentos para o ano que se inicia.

O objetivo é alertar para os cuidados com a saúde mental, a partir da prevenção das doenças decorrentes do estresse, incluindo os transtornos mentais mais comuns, como depressão, ansiedade e pânico.

A união da arte cinematográfica com o ensino é uma forma eficaz de promover novas reflexões, pois além de contribuir para a consolidação do conhecimento, proporciona vivências que têm um efeito positivo para a equipe.

Pensando nisso, foi apresentada, neste início do ano, a proposta de um PSICOCINE com a exposição do filme “Divertidamente”, em que os personagens retratados ocupam a sala de comando da mente e das emoções, abordando aspectos importantes da inteligência emocional na vida pessoal e no ambiente de trabalho.

A experiência de assistir a um filme é muito mais do que apenas entretenimento. É uma oportunidade para aprender de uma maneira leve e divertida sobre assuntos relevantes para uma melhor qualidade de vida. (A Notícia Portal/Ascom/Prefeitura de Redenção).